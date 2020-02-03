В Казани спасли лыжницу, до которой не могла добраться скорая помощь

Спасатели нашли в лесу и доставили медикам лыжницу со сломанной ногой. Об этом сообщают в МЧС РТ.

2 февраля на берегу Изумрудного озера в поселке Юдино женщина, катавшаяся на лыжах, повредила ногу, она слышала хруст, предположительно, произошел перелом.

Женщине наложили шину из подручных материалов

Помощь спасателей потребовалась, чтобы доставить лыжницу до базы "Лебяжье", так как скорая помощь не могла добраться до озера.

Пострадавшую доставили на базу

Спасатели на снегоходе выдвинулись на поиски. Обнаружив пострадавшую, они оказали женщине первую помощь (до прибытия спасателей очевидцы уже наложили на ногу шину из подручных средств - ремней и палок), уложили пострадавшую на прицеп снегохода, укрыли своими куртками и транспортировали до кареты "скорой помощи".

Напомним, что на прошлой неделе спасателям Казани пришлось вытаскивать 2-летнюю девочку, которая застряла между стеной и горячей батареей.