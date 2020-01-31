В Казани спасатели вытаскивали малышку, которая застряла между стеной и батареей

Сегодня, 31 января, в МЧС РТ поступило сообщение о том, что двухлетняя девочка застряла ногой между стеной и горячей батареей. Малышка не могла самостоятельно вытащить ногу, потребовалась помощь специалистов.

Спасатели освобождаются девочку из плена

Дежурная смена спасателей ЗПСО-2, прибыв к месту происшествия, при помощи ручного гидравлического инструмента отжали трубу батареи, высвободив ногу девочки 2017. Пострадавшая передана матери, сообщают в пресс-службе ведомства.

Напомним, что 20 января в Челнах младенец буквально заживо сварился на батарее. Следком возбудил уголовное дело.