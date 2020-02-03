В центре Казани мать потеряла сына на улице

Вечером женщина потеряла на улице Татарстан в центре Казани своего сына. Ребенок пропал из виду, и взволнованная мама не могла нигде его найти. Женщина обратилась с рогвардейцам, патрульные передали информацию о пропавшем мальчике ближайшим войсковым нарядам.

Через некоторое время росгвардейцы, патрулировавшие соседнюю улицу, нашли ребенка. Мальчик стоял у входа в одно из зданий и плакал. Ребенка передали родителям.

«Родители потерявшегося мальчика поблагодарили военнослужащих казанского полка Росгвардии за отзывчивость и слаженные действия, пожелали им спокойной службы и мирных будней», - говорится в сообщении пресс-службы Управления Росгвардии по Республике Татарстан.