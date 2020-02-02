В Татарстане от пожара пострадала женщина. Возможной причиной возгорания называют поджог

Утром в воскресенье, 2 февраля, в Тетюшском районе произошел серьезный пожар. В огне пострадала женщина.

Сообщение о возгорании поступило в МЧС из деревни Кадышево, горел частный жилой дом на улице Лесная. К моменту прибытия спасателей горела крыша и внутренняя часть стен строения, огонь мог распространиться на соседние хозяйственные постройки.

Пожарные ликвидировали возгорание в течение 15 минут. В огне пострадала 50-летняя женщина, ее госпитализировали с ожогами 70% тела. Состояние пострадавшей удовлетворительное, пишет "Татар-информ".

Предварительной причиной происшествия специалисты называют поджог.