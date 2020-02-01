Казанские школьники могут сдавать банки и бутылки за баллы

Казань стала первым городом в России, где стартовал пилотный проект по установке фандоматов для приема тары из-под напитков. Автоматические аппараты для раздельного сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок уже появились в школах города – первые 20 фандоматов отечественного производства

компания "РТ-Инвест" (входит в госкорпорацию "Ростех") передала казанским учебным заведениям.

В аппаратах есть специальное окно, в которое нужно опускать тару. Электронное табло покажет ее количество, а специальные датчики по штрих-коду определят материал – пластик или алюминий, после чего бутылка или банка отправляется в специальную секцию. Чтобы тара занимала меньше места, она проходит через специальный сминатель, который уменьшает ее размер в 2 раза. Один фандомат вмещает 800 пластиковых бутылок и 400 алюминиевых банок объемом 0,5 литра. В среднем, при условии активного участия школьников фандомат должен будет заполняться в течение 3-5 дней.

Каждый сдавший бутылки или банки в фандомат получает чек с кодом. Его необходимо зарегистрировать на сайте www.tara-sbor.ru. Накопленные баллы можно будет обменять на скидки на товары и услуги партнеров акции. С 3 февраля до конца учебного года также будут определяться победители акции. Так, призы получат 10 участников, набравшие наибольшее количество баллов, а также 5 школ, из которых вывезли большее количество отходов по весу/объему. Кроме того, будут награждены участники, сдавшие наибольшее количество пластиковой и алюминиевой тары.

"Мы начали большую, тяжелую работу, потому что самое главное – работа с менталитетом людей. <...> В процесс включены и все учреждения Исполнительного комитета – мы начали с себя. С нашими партнерами мы должны пройти эту дорогу за 3-4 года, в то время как Западная Европа проходила это за 10-15 лет. Вот наш план" - заявил Ильсур Метшин.

Отметим, что в Казани впервые в России планируется создать полный цикл обращения с твердыми бытовыми отходами – фандоматы станут одним из ключевых элементов системы раздельного сбора и вторичной переработки мусора, которая внедряется в столице Татарстана.