«Надеялся, что не задержат»: в Казани поймали наркомана, который делал закладки за биткоины

В Кировском районе Казани полицейские задержали 22-летнего парня, который делал "закладки". Как пояснили в ведомстве, его заметил патруль в частном секторе, внимание привлекло подозрительное поведение молодого человека. Было принято решение его задержать и досмотреть.

Казанца доставили в отдел полиции, где при досмотре нашли в его карманах пять свертков, обмотанных черной изолентой. Экспертиза установила, что в них находился наркотик мефедрон массой 2,37 граммов.

В ходе допроса молодой человек рассказал, что несколько месяцев назад устроился на работу в интернет-магазин по продаже наркотиков. Он пояснил, что знал, что за сбыт наркотиков грозит до 20 лет тюрьмы, но продолжал работу, полагаясь на то, что его не задержат, при этом сам употреблял наркотики.

Информацию о крупной партии товара он получал через интернет. При этом работодатель оплачивал его услуги виртуальной валютой – биткоинами, которые подозреваемый в последующем конвертировал и обналичивал через банковские карты своих знакомых.

Так же молодой человек признался, что в день задержания он успел оборудовать 12 тайников с наркотическими средствами. В ходе дальнейших следственных действий задержанный показал все тайники, в них также был мефедрон.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств в крупном размере».

В связи с тем, что подозреваемый отказался от прохождения медицинского освидетельствования, ему был назначен административный арест на 7 суток, после чего молодого казанца заключили под стражу.