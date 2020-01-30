В Казани заметили молодого человека, который продавал автомобилистам маски. Фотографию продавца разместили горожане в социальных сетях.

На снимке видно, что молодой человек также в медицинской маске, он стоял на Ачкарлаке. О стоимости масок, которые продавал парень, неизвестно.

Аналогичный продавец был замечен корреспондентом ProKazan.ru на улице Патриса Лумумбы. Он предлагал прохожим купить у него маску "для защиты от коронавируса".

"Бизнес бахил закончился, время продавать маски"

"Сейчас начнется повязки продавать потом лекарства типо от исключения заражения коновирусом"

"Бизнесмены ***" - отзываются о таком бизнесе комментаторы. (орфография и пунктуация сохранена)

Напомним, что сегодня президент РТ Рустам Минниханов распорядился организовать в РТ штаб по борьбе с распространением коронавируса.