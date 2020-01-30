Накануне, 29 января, в ходе личного приема граждан председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин назначил служебную проверку из-за волокиты при расследовании дела в Татарстане.

К главе СКР обратились родственники мужчины, получившего серьезную травму на производстве еще в феврале 2018 года.

Его родные пожаловались Бастрыкину на то, что виновных в нарушении техники безопасности должностных лиц предприятия все еще не привлекли к ответственности. Дело направлено в суд только сейчас. Председатель СКР поручил взять ситуацию на контроль и назначил проверку в связи с жалобой на волокиту.