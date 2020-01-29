Жителям поселка под Казанью помогли остановить слив нечистот в реку

В марте 2019 года жители поселка Дачное Высокогорского района начали бить тревогу по поводу нечистот, стекающих в Казанку. В разбитый коллектор стекались канализационные стоки из трех многоквартирных домов, а из поврежденного колодца просачивались в реку.

Как рассказали в ОНФ, местные жители неоднократно писали обращения главе поселения и в администрацию Высокогорского муниципального района, но это не приводило к результату. На место выехали активисты с представителями министерства экологии и природных ресурсов, эксперты подтвердили факт загрязнения. Глава поселка пообещал, что в скором времени начнется работа по восстановлению канализационно-насосной станции.

В настоящее время коммуникации налажены, все три дома подключены к вновь построенному канализационному колодцу. Он врезан в основную канализацию поселка.