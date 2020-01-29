В Татарстане планируют оздоровить Волгу на 6 миллиардов рублей

В рамках национального проекта «Экология» на оздоровление Волги на территории Татарстана на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов предусмотрено более 6 млрд рублей, в том числе 5,1 млрд рублей – из бюджета России. Об этом сообщили на брифинге в Кабмине РТ.

В частности, на сокращение количества загрязненных стоков в в Волгу будет направлено 4,6 млрд рублей, работы уже начались в Казани, Тетюшах, селе Красный Бор Агрызского района, Заинске, Алексеевском районе, Елабуге, Васильево и Нижние Вязовые Зеленодольского муниципального района. В следующем году реконструкция запланирована на пяти объектах республики, на это предусмотрено 884 млн рублей.

Еще 1,7 млрд будет выделено на ликвидацию объектов накопленного экологического вреда, представляющих угрозу для реки. В РТ это рекультивация иловых площадок биологических очистных сооружений канализации Казани и демонтаж бездействующих трубопроводов Озерного месторождения нефти в Нижнекамском водохранилище.