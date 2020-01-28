Одно из самых опасных животных: в РТ женщина получила тяжелые травмы после столкновения с лосем

В Татарстане в серьезной аварии пострадала жительница Кировской области.

В ночь с 26 на 27 января женщина на автомобиле "Лада" двигалась в сторону Сабинского муниципального района. В темноте она не заметила дорожный знак, предупреждающий водителей о возможности выходе диких животных на дорогу. На проезжей части находился лось, в которого автомобилистка врезалась. 21-летняя гражданка получила тяжелые травмы, а лось погиб, сообщают в Госкомитете РТ по биологическим ресурсам.

Лось – одно из самых опасных животных на проезжей части, пояснили в ведомстве, а ночью эти животные выходят на дорогу чаще, чем днем. Вес взрослого самца порой достигает семисот килограммов, животное имеет высоту в холке до 2,5 метров.

В случае столкновения, удар бампером приходится лосю по ногам, а его туловище прилетает прямиком в лобовое стекло. Последнее чаще всего не выдерживает, и лось оказывается в салоне автомобиля. Умирающий зверь, пытаясь выбраться, будет активно помогать себе копытами и рогами. Одним ударом копыта лось легко пробивает череп, а размах его рогов иногда достигает почти двух метров. Шансы выжить у всех, кто окажется внутри вместе с лосем, крайне невелики.

Во избежании встречи с лосем на дорогах водителей призывают совершать поездки в светлое время суток и соблюдать скоростной режим в местах установки специального знака, на территории заповедников, заказников и просто в лесной местности.

