За пьяную драку зеленодолец отправится в колонию на 12 лет

Зеленодолец, в пьяной драке убивший знакомого, отправится в колонию. Зеленодольская городская прокуратура поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении ранее судимого 42-летнего местного жителя.

Как сообщают в ведомстве, 17 июня 2018 года подсудимый, находясь у себя в квартире в Зеленодольске, распивал спиртные напитки в компании мужчины, с которым познакомился в тот же день. Во время застолья между собутыльниками произошла ссора, в ходе которой подсудимый жестоко избил оппонента. В результате потерпевший получил телесные повреждения, от которых скончался в больнице через два дня.

После совершения преступления мужчина скрылся и был объявлен в розыск. Вскоре его задержали, однако свою вину он не признал. Суд назначил мужчине наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.