В Казани откроют памятник на могиле экипажа бомбардировщика, погибшего в годы ВОВ

Завтра, 24 января, на Арском кладбище Казани пройдет торжественно-траурная церемония открытия памятника на могиле экипажа самолета Пе-8, погибшего во время испытательного полета в годы Великой Отечественной Войны, сообщили в пресс-службе Минмолодежи Татарстана. Известно, что в церемонии примут участие родные одного из погибших.

Трагедия произошла 13 ноября 1941 года. Тяжелый бомбардировщик ТБ-7 (Пе-8) проходил испытания с новыми дизельными двигателями М-40. Накануне прошел первый полет самолета без замечаний.

Когда экипаж готовился повернуть самолет домой, после внезапного удара двигатель остановился и из крыла в фюзеляж потянуло дымом, а потом начался пожар. Часть членов экипажа спаслась на парашютах, четыре человека погибли. Военпред В.И. Григоренко упал вместе с обломками самолета и чудом остался жив. Погибшие были торжественно захоронены на Арском кладбище города Казани.

Причиной катастрофы назвали обрыв одного из шатунов двигателя, также было указано на низкую надежность и работоспособность нового двигателя М-40.

«На Арском кладбище сохранилась только могила летчика-испытателя Людвига Ойгетовича Немета, а могилы других членов экипажа самолета были забыты.Благодаря продолжительной и кропотливой работе поисковиков, историков авиации, и органов исполнительной власти города Казани имена еще трех членов экипажа останутся вписанными в историю Великой Отечественной войны, останутся в истории Казани и Татарстана», - рассказали в Минмолодежи.