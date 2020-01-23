Стали известны подробности смертельного ДТП под Казанью

Стали известны обстоятельства вчерашней аварии в Высокогорском районе республики, унесшей две жизни.

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, утром 22 января 45-летний водитель автомобиля Honda нарушил правила дорожного движения, вылетел на встречную полосу и столкнулся с «Ладой». ДТП произошло на 22 километре автодороги Казань – Малмыж недалеко от села Высокая гора.

В результате аварии на месте погибли 56-летний водитель «Лады» и 47-летний пассажир отечественной легковушки. Водитель иномарки госпитализирован.