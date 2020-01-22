Под Казанью столкнулись две легковушки. Есть погибшие

Сегодня утром недалеко от поселка Высокая Гора на трассе Казань-Малмыж произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей. Видеозапись с места события опубликовали в социальных сетях очевидцы.

По предварительным данным, два транспортных средства столкнулись лоб в лоб, при аварии погибли два человека, еще один госпитализирован.

"Каждый день бьются подвергая других опасности и гибнут люди. Люди ни чему не учатся и не ценят жизнь думая только о выгоде"

"Очень часто там происходит дтп."

"Проезжали машина в смятку лада калина универсал, вроде там один труп только был, другого видимо увезли в реанимацию" - комментируют пользователи социальных сетей происшествие.