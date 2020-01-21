«Мама, я попал в аварию»: мошенники обманули казанскую пенсионерку и украли у нее деньги

Мошенники украли у казанской пенсионерки 100 тысяч рублей.

Как сообщили в МВД РТ, 20 января в полицию обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что около полудня ей позвонили на домашний телефон и сказали: "Мама, я попал в аварию". При этом потерпевшая пояснила звонившему, что голос не похож на голос ее сыновей. Собеседник это пояснил тем, что в результате происшествия у него разбита губа.

Далее в разговор включился другой мужчина и представился Сергеем Николаевичем. Он уточнил, что может помочь ее сыну, который является виновником ДТП, но запретил пенсионерке куда-либо обращаться, перезванивать, уточнять информацию. Мужчина продиктовал ей номер счета, куда пожилая женщина перечислила денежные средства. По пути в банк он все время был на связи и контролировал ее действия.

Позже, созвонившись с сыном, потерпевшая узнала, что стала жертвой мошенников. О случившемся она сообщила в полицию. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Полицейскими установлено, что абонентский номер преступников зарегистрирован в Новосибирской области. В настоящее время следствие продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.