В Татарстане водитель погиб, вылетев под дамбу на «Ладе»

В Тюлячинском районе Татарстана накануне, 20 января, произошло смертельное ДТП. Как рассказали в пресс-службе МВД региона, авария случилась в 14:45 на автодороге М-7 – Баландыш.

Водитель автомобиля «Лада Гранта» не выбрал безопасную скорость и совершил опрокидывание в кювет попутного направления. В результате аварии водитель легковушки скончался на месте от полученных травм.

Фото с места аварии появились в социальных сетях. «Около деревни Б.Нарсы. Гранта слетела под дамбу, водитель погиб», - пишут очевидцы.