В Казани экстренно сел самолет Южно-Сахалинск – Москва

Сегодня, 21 января, в Казани из-за сердечного приступа у пассажира совершил экстренную посадку самолет компании «Аэрофлот», летевший рейсом Южно-Сахалинск Москва, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря аэропорта Южно-Сахалинска.

Помощь пассажиру, которому стало плохо с сердцем, экипаж начал оказывать на борту, после экстренную помощь организовали в аэропорту. О состоянии пассажира на данный момент пока не сообщается

Самолет уже вылетел в Южно-Сахалинск, он должен быть на месте в 17:05 по московскому времени, изначальное время пребывания 13:25. Из-за инцидента практически на три часа задержан и обратный рейс в Москву.