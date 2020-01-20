Пластиковые окна стали одной из причин участившихся отравлений угарным газом в Казани

В Казани выросло число отравлений жителей квартир угарным газом. Об этом заявил сегодня на деловом понедельнике председатель Комитета жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Анисимов.

Если в 2018 году было всего 4 таких случая, в которых пострадали 18 человек, то в 2019 году их зарегистрировали 18 с 44 пострадавшими. Чаще всего причиной являются неисправные дымоходы в квартирах, а также пластиковые окна и двери с уплотнителем, препятствующие работе вытяжной вентиляции, пояснил он. Это недорогие образцы, или устаревшие конструкции без клапанов. Повсеместная установка пластиковых окон выявила проблемы с дымоходами, проходящими внутри стен здания. Это особенно актуально для многоквартирных домов, оснащенных газовыми колонками с открытыми камерами горения.

Управляющие компании города обследовали колонки и вентканалы в многоквартирных домах и определили объем предстоящих работ по восстановлению. Сейчас УК и подрядчики разрабатывают проект технических решений по ремонту дымоходов в многоквартирных домах. По результатам этой работы в Минстрой РТ направят обращение о необходимости разработки и утверждения сметных нормативов на ремонт дымоходов по подготовленным техническим решениям.

Отметим, что при обнаружении повреждений в системе, которые могут привести к попаданию продуктов горения газа в квартиры, квартиры отключают от газоснабжения до устранения нарушений. На сегодняшний день отключены 152 квартиры в 18 домах Казани.