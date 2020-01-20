В РТ сотрудника салона сотовой связи оштрафовали за выдачу чужой детализации звонков

Жителя Татарстана оштрафовали за нарушение тайны телефонных переговоров.

Как сообщают в Следкоме республики, в мае 2019 года к 21-летнему Максиму Соколову, работавшему офисе казанского филиала одной из компаний сотовой связи обратилось лицо, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, с просьбой за денежное вознаграждение предоставить детализацию телефонных соединений одного из абонентов компании. Не имея на то законных оснований, Соколов с помощью специальной программы получил список входящих и исходящих звонков, который отправил обратившемуся к нему лицу посредством одного из мессенджеров.

Причастность к совершению преступления Соколов признал полностью и возместил причиненный ущерб. Постановлением суда уголовное дело в отношении него прекращено и ему назначен судебный штраф в размере 15 тыс. рублей.