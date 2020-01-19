В Болгаре спасли рыбка, провалившегося под лед

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть сегодня, 19 января. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

Рыбак провалился под лед на реке Волге вблизи г. Болгар Спасского района. На место немедленно отправились спасатели. Оказалось, что мужчина не может самостоятельно выйти на берег из-за промоины. При помощи носилок для транспортировки пострадавших и спасательного круга пострадавший был спасён и доставлен на берег. Затем мужчину передали бригаде скорой помощи. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, ранее МЧС РТ опубликовало список опасных мест на льду водоемов республики. В перечень вошли водоемы Татарстана, где наблюдаются промоины и открытая вода.