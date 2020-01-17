МЧС РТ опубликовало список опасных мест на льду водоемов республики

Список опасных мест на льду опубликовали в МЧС РТ. В перечне - основные водоемы Татарстана, где по состоянию на 17 января наблюдаются промоины и открытая вода. Толщина льда на данных участках, как пояснили в ведомстве, составляет от 5 до 10 сантиметров.

- на р. Кама: поворот (левый берег) между п. Красный Ключ Нижнекамского муниципального района и с. Покровское Елабужского муниципального района;

Мамадышский муниципальный район:

- поворот (левый берег) р. Кама напротив д. Грахань;

- Смыловская Воложка на р. Кама напротив с. Соколка.

На р. Волга Зеленодольского муниципального района (координаты: 55°49'08.3_N,_48°31'09.3).

На территории Мензелинского муниципального района:

- координаты: 55гр. 48мин. 23,35сек. сев. широты и 53гр. 05мин. 19,57сек. восточной долготы;

- координаты 55гр. 48мин. 05,72сек. сев и 53гр. 05мин. 19,57сек. восточной долготы.

На территории Лаишевского муниципального района на р. Кама:

- около н.п. Атабаево, 1390-1395 км основного судового хода (Атабаевское «колено»);

- около н.п. Макаровка, 1400-1405 км основного судового хода (маяк «Камский», красный буй № 12-10);

- около н.п. Ташкирмень, 1410 км основного судового хода (маяк «Мансуровский», черный буй № 16-15);

- около н.п. Старая Пристань, 1415 км основного судового хода (красный буй № 18);

- около н.п. Лаишево, 1420-1430 км основного судового хода (красный буй №22, маяк «Разделительный» 13С).

- около н.п. Именьково, 1435 км основного судового хода (поворотный буй № 31);

- около н.п. Шуран, 1445 км основного судового хода (красный буй № 37).