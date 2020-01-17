МЧС РТ опубликовало список опасных мест на льду водоемов республики

Список опасных мест на льду опубликовали в МЧС РТ. В перечне - основные водоемы Татарстана, где по состоянию на 17 января наблюдаются промоины и открытая вода. Толщина льда на данных участках, как пояснили в ведомстве, составляет от 5 до 10 сантиметров.
- на р. Кама: поворот (левый берег) между п. Красный Ключ Нижнекамского муниципального района и с. Покровское Елабужского муниципального района;
Мамадышский муниципальный район:
- поворот (левый берег) р. Кама напротив д. Грахань;
- Смыловская Воложка на р. Кама напротив с. Соколка.
На р. Волга Зеленодольского муниципального района (координаты: 55°49'08.3_N,_48°31'09.3).
На территории Мензелинского муниципального района:
- координаты: 55гр. 48мин. 23,35сек. сев. широты и 53гр. 05мин. 19,57сек. восточной долготы;
- координаты 55гр. 48мин. 05,72сек. сев и 53гр. 05мин. 19,57сек. восточной долготы.
На территории Лаишевского муниципального района на р. Кама:
- около н.п. Атабаево, 1390-1395 км основного судового хода (Атабаевское «колено»);
- около н.п. Макаровка, 1400-1405 км основного судового хода (маяк «Камский», красный буй № 12-10);
- около н.п. Ташкирмень, 1410 км основного судового хода (маяк «Мансуровский», черный буй № 16-15);
- около н.п. Старая Пристань, 1415 км основного судового хода (красный буй № 18);
- около н.п. Лаишево, 1420-1430 км основного судового хода (красный буй №22, маяк «Разделительный» 13С).
- около н.п. Именьково, 1435 км основного судового хода (поворотный буй № 31);
- около н.п. Шуран, 1445 км основного судового хода (красный буй № 37).
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