В праздник Крещения митрополит Феофан совершит богослужения в храмах Казани

18 января перед Богоявлением митрополит Казанский и Татарстанский Феофан возглавит всенощное бдение в Богоявленском соборе города Казани (на улице Баумана, 78), сообщает пресс-служба Казанской епархии. Богослужение начнется в 17.00.

В ночь с 18 на 19 января, в праздник Крещения Господня, глава Татарстанской митрополии совершит Божественную литургию в Троицком соборе Раифского Богородицкого мужского монастыря. Богослужение начнется в 23.30.

Ночью после окончания богослужения состоится крестный ход от храма к Раифскому озеру, где митрополит Феофан возглавит чин великого освящения воды.