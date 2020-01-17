Жители Татарстана могут купить абонемент на электрички

На территории РТ возобновлено оформление абонементов на поезда, сообщают в пресс-службе Миндортранса республики.

Доступны месячные абонементы следующих видов:

«Мне в столицу» «ежедневно»: маршруты Казань-Албаба, Казань-Воробьевский, Казань-Гари, Казань-Арск, Казань-Краснозаринск, стоимость 2160 рублей;

«Городской» (Казань - Восстание-Пaccажирская) «ежедневно» на маршруты: о.п. 774 км - Казань-о.п. 804 км-Восстание-Пассажирская - о.п. 774 км, стоимость 1000 pyблей;

«Два берега» на маршруте Зеленый Дол-Свияжск, «ежедневно» стоимостью 720 рублей и «рабочего дня» - 605 рублей;

«Корпоративный» «ежедневно» на маршруты Свияжск-о.п. 804 км, Свияжск-Казань, Паратск- о.п. 804 км, Паратск-Казань, стоимость 1680 рублей;

«Молодежный» «выходного дня» на маршрут Казань-Кукмор, стоимость 1700 рублей.

Абонементные билеты можно оформить в любой кассе AO «Содружество».