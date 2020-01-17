8 пьяных водителей и 4 сбитые пенсионерки: за сутки в Казани произошло почти две сотни аварий

За прошедшие сутки, 16 января, в Казани зарегистрировано 196 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими, сообщают в ГИБДД РТ. В авариях пострадали 8 человек, пятеро из них - пешеходы, в четырех случаях ими оказались пожилые люди.

В 11:15 на перекрестке Декабристов - Гагарина сбили 74-летнюю женщину, которая шла по "зебре". Водитель, по предварительным данным, при повороте налево не уступил ей дорогу. На пешеходном переходе в этот день пострадали еще две пенсионерки: в 14:10 72-летнюю жительницу города сбили напротив дома №60 по улице Зорге, здесь водитель при повороте направо не уступила дорогу; в 17:30 напротив дома №82/19 по ул. Качалова на переходе пострадала 73-летняя женщина. Все пострадавшие получили травмы различной степени тяжести.

Еще один наезд на пенсионерку произошел в 15:00 напротив дома №3/2 по ул. Татарстан: водитель двигался задним ходом по тротуару, где сбил 65-летнюю жительницу города.

Отметим также, что за минувшие сутки 759 водителей и 151 пешеход были привлечены к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения. 8 автомобилистов задержаны за управление транспортным средством с признаками опьянения.