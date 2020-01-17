«Диля мечтала родить девочку»: семья погибшей при родах жительницы Татарстана нуждается в помощи

Просьбу о помощи отцу-одиночке Радику Фатхуллину, на руках у которого остались две новорожденные близняшки, опубликовали на сайте Арского муниципального района, именно оттуда родом погибшая во время родов мама девочек и ее сестра, которая сейчас помогает отцу ухаживать за малышками. Они проживают в Высокогорском районе РТ.

"В настоящее время семья Дили проживает в съемной квартире, вопрос с собственным жильем не решен. У отца семейства нет финансовых возможностей одновременно решить жилищный вопрос и обеспечивать семью. У Лейсан своя семья. Она ни на минуту не оставляет без внимания семью сестры и, конечно же, является главным помощником в воспитании детей. Семья нашей землячки Дили нуждается в помощи. "Мы были бы рады, если бы наши добрые земляки оказали посильную помощь" - передают слова сестры Дили, Лейсан Муртазиной, в пресс-службе.

Напомним, что 21 ноября у супругов Дили и Радика Фатхуллиных из Высокогорского района республики родились долгожданные девочки-близняшки. Но молодой женщине не суждено было поддержать на руках своих малюток. Девушка впала в кому и умерла ночью 22 ноября. Врачи не смогли спасти ее жизнь. Следком РТ начал проверку по поводу смерти женщины.

Реквизиты для помощи семье можно найти здесь.