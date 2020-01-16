Госдума РФ согласовала кандидатуру Мишустина на пост Председателя Правительства

Государственная Дума согласовала кандидатуру Михаила Мишустина на пост Председателя Правительства РФ. Об этом сообщают в пресс-службе органа власти.

Известно, что за Мишустина проголосовали 383 парламентария, против нет, воздержался 41. Как отметил Председатель ГД, это первый раз в истории Государственной Думы, когда нет депутатов, которые были бы против кандидатуры Председателя Правительства РФ.

Выступая перед парламентариями, Мишустин заверил, что "главы министерств и члены Правительства будут нести персональную ответственность за достижения национальных целей развития". В случае своего избрания на должность Правительство продолжит тесную совместную работу с Государственной Думой, заявил он.