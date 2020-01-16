Двое экс-сотрудников ГИБДД Казани получили срок за взятку

Бывшие инспекторы ГИБДД Казани - 29-летний Евгений Филиппов и 30-летний Сергей Максимов признаны виновными в получении должностным лицом через посредника взятки, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщают в Следкоме РТ.

Следствием и судом установлено, что 20 сентября 2018 года на улице Бондаренко злоумышленники остановили автомобиль под управлением местного жителя, у которого имелись внешние признаки опьянения, а также отсутствовал полис обязательного страхования. Филиппов предложил ему пройти медицинское освидетельствование, на что тот согласился, но при этом попросил разрешение позвонить приятелю, имевшему связи в ГИБДД. Спустя несколько минут последний позвонил Филиппову и попросил урегулировать вопрос за вознаграждение в размере 15 тысяч рублей.

В результате водителя отпустили, а 21 сентября нарушитель перевел на карту приятеля деньги, которые тот отправил Филлипову и Максимову. Преступления были выявлены сотрудниками собственной безопасности МВД по РТ.

Ново-Савиновский районный суд города Казани приговорил Филиппова и Максимова к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.