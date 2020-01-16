В Татарстане из-за погоды закрыты две ледовые переправы

Сегодня в МЧС РТ сообщили о приостановлении работы двух ледовых переправ через Волгу. Это дорога в Зеленодольском районе, маршрут Зеленодольск - Нижние Вязовые, и в Верхнеуслонском районе, маршрут Аракчино - Верхний услон. Обе переправы действуют круглосуточно, ограничение по массе транспорта - 2 тонны.

Переправы закроют 16 января с 21:00. Причиной стала аномально теплая погода и образовавшиеся вследствие этого колеи на льду. Дата возобновления работы переправ будет доведена дополнительно.