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Фото Prokazan.ru

Елка и ледовый городок в Казани будут стоять до весны

Cегодня, 18:02 778 1 Автор: prokazan.ru

С 14 января в Казани начнут демонтировать новогодние украшения на улицах и в парках города. Однако часть из них продолжит радовать казанцев до самой весны. 

Как пояснили в мэрии, до марта на своем месте останутся главная елка и ледовый городок, световые инсталляции в парке "Черное озеро" и на улице Баумана. Также в оставшиеся зимние месяцы в парках города будут проходить соревнования и развлекательные мероприятия.

Добавим, что за каникулы праздничные мероприятия в парках и скверах Казани посетили более 450 тысяч человек.

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комментарии

Горожанин
0
13 января 2020
18:22
Пусть стоит, хоть радовать будет зимой
Димас люблю пивас
0
13 января 2020
19:46
Везёт то как! У меня пять минут стоит, не больше

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