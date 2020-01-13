Елка и ледовый городок в Казани будут стоять до весны

С 14 января в Казани начнут демонтировать новогодние украшения на улицах и в парках города. Однако часть из них продолжит радовать казанцев до самой весны.

Как пояснили в мэрии, до марта на своем месте останутся главная елка и ледовый городок, световые инсталляции в парке "Черное озеро" и на улице Баумана. Также в оставшиеся зимние месяцы в парках города будут проходить соревнования и развлекательные мероприятия.

Добавим, что за каникулы праздничные мероприятия в парках и скверах Казани посетили более 450 тысяч человек.