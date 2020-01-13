В казанском аэропорту у гражданина Ирана нашли пистолетный патрон

В ходе таможенного контроля в международном аэропорту Казани в багаже одного из пассажиров наши предмет, схожий с патроном к огнестрельному оружию. Об этом сообщили в пресс-службе таможни РТ.

Патрон изъяли, экспертиза установила, что он относится к категории боеприпасов для нарезного огнестрельного оружия, является пистолетным патроном центрального боя, калибра 9 мм (9x18) и предназначен для стрельбы из «пистолета Макарова», «Автоматического пистолета Стечкина», пистолета-пулемета «Кедр», «Кипарис», «ПП-90».

Известно, что самолет следовал рейсом "Казань - Тегеран", а пассажир являлся гражданином Ирана.

Ответственность за незаконное перемещение боеприпасов через границу Российской Федерации предусмотрена статьей 226.1 УК РФ. Материал с признаками преступления передан Татарстанской таможней по подследственности в Казанское линейное управление МВД России на транспорте.