В Казани на Крещение организуют четыре купели

К православному празднику Крещение Господне в казани подготовят 4 купели. Они разместятся на озере Верхний Кабан со стороны улицы Давликеевская, 8 (около кафе «Сокол»), на реке Казанка у храма Нерукотворного образа Христа Спасителя, на реке Волга у храма Николая Чудотворца по улице Приволжская, 32 в жилом массиве Красная Горка и в Часовне-купели возле храма в честь Иконы Божией Матери «Живоносный Источник» по улице 5-я Кадышевская, 12 в жилом массиве Савиново.

Также в этот день во всех храмах Казани состоятся праздничные богослужения. Сразу после них пройдет освящение воды - с 10.00 до 12.00, сообщил сегодня на деловом понедельнике начальник Отдела по развитию языков и взаимодействию с общественными организациями Ильнур Шакиров.

Как отметили в мэрии Казани, около купелей будут созданы все необходимые условия, а безопасность граждан обеспечат службы гражданской защиты, скорой медицинской помощи, полиции.