Следком Иркутской области возбудил в отношении 49-летнего татарстанца уголовное дело по статье "занятие высшего положения в преступной иерархии".

По версии следствия, с 1998 года подозреваемый является криминальным авторитетом, имеет статус "вор в законе". С 2015 года подозреваемый отбывает наказание в ФКУ ИК-19 ГУФСИН России по Иркутской области, содержится в отряде строгих условий отбывания наказания. В 2009 году мужчина был приговорен верховным судом РТ за убийство двух человек в Нижнекамске. Оно было совершено по найму организованной группой и общеопасным способом.

"Следователями СКР установлено, что подозреваемый распространяет и сохраняет преступные традиции и обычаи, оказывает и распространяет своё криминальное влияние, использует своё высшее положение в преступной иерархии для руководства преступной деятельностью на территории Российской Федерации, включая Иркутскую область, в том числе для дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества" - сообщают в ведомстве.

Специалисты СК, УФСИН и ФСБ проводят необходимые следственные действия и оперативные мероприятия с участием подозреваемого. Расследование уголовного дела продолжается.