Завершены поиски пропавшего в Казани мужчины

Волонтеры сообщили о завершении поисков 78-летнего Александра Яркова, пропавшего накануне в Казани. Мужчина найден живым, подробности и обстоятельства поисков не разглашаются. «Благодарим всех выехавших на поиск и всех принявших удаленное участие в поиске», - говорится в сообщении поискового центра.

Практически одновременно с этим поисковый отряд «Лиза Алерт» в Татарстане распространил ориентировку на поиск 83-летней Людмилы Царьковой. Женщина пропала в Казани сегодня днем, она не ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 150 см, среднего телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Была одета: серый утеплённый плащ с капюшоном, серые брюки, синяя кофта, бежевые полуботинки.