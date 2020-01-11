В Казани ищут добровольцев для поисков пропавшего мужчины

В Казани волонтеры просят добровольцев о помощи в поисках пропавшего 78-летнего Александра Яркова. Мужчина пропал накануне, 10 января. Может нуждаться в медицинской помощи, сообщается о том, что пропавший мог потерять память. Задача волонтеров – опрашивать прохожих, проводить пешее и автомобильное патрулирование, расклеивать ориентировки.

Приметы: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, зеленые глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, темно-зеленые брюки, темно-серый джемпер, темно-серая рубашка, черное трико, черные ботинки, темно-серая шапка из меха нерпы.



Если вам что-либо известно или вы хотите помочь в поисках, звоните 8-917-236-36-80.

