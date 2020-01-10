В Казани из-под земли достали труп пропавшего мужчины, который лежал там с 2018 года

8 января около одного из домов по улице Химиков было найдено тело мужчины 1994 года рождения. Как сообщает Следком РТ, он с 2018 года находился в розыске. Расследование показало, что причиной смерти стала травма головы.

Перед этим в правоохранительные органы по подозрению в причастности к совершению кражи был доставлен 20-летний местный житель. Он написал явку с повинной, рассказав о ранее совершенном убийстве знакомого. При этом он указал, где закопал тело и подтвердил показания на месте.

По предварительным данным, в сентябре 2018 года потерпевший пришел к подозреваемому домой, чтобы занять денег. Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой злоумышленник ударил гостя молотком по голове. В результате полученного ранения последний скончался на месте. Спустя пять дней подозреваемый выкопал яму недалеко от дома и закопал в ней тело.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.