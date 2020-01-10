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Фото: pixabay.com

Какие законы вступили в силу в Татарстане с начала 2020 года

Cегодня, 15:36 82 0 Автор: prokazan.ru
ProKazan.ru составил топ самых важных новшеств

С начала января 2020 года в России начали действовать новые законодательные акты. С полным перечнем законов, вступивших в силу с начала года, можно ознакомиться на сайте Государственной Думы РФ.

Увеличение зарплат и пенсионных выплат, общение с приставами онлайн, бесплатные туалеты и другие нововведения — в материале ProKazan.ru.

Фото ProKazan.ru

Оплата труда и пенсионное обеспечение

С 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда увеличился на 7,5% и теперь составляет 12 130 рублей.

С начала года размер страховых пенсий увеличился на 6,6%. В среднем они стали составлять 16 400 рублей в месяц.

Государственное пенсионное обеспечение, в том числе социальные пенсии, увеличатся на 7% с 1 апреля.

Выплаты родителям

С начала года в силу вступил закон, согласно которому, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двух прожиточных минимумов, то можно получить ежемесячную выплату при рождении или усыновлении первого или второго ребенка. Семьи с доходом около 45 тысяч рублей теперь получают на ребенка в среднем около 10 тысяч рублей, сообщается на сайте телекомпании "НТВ". 

Размер материнского капитала с января 2020 года составляет 466 617 рублей.

Фото ucmsgroup.ru

Электронные трудовые книжки

В 2020 году Россия переходит на электронные трудовые книжки. В течение года работники должны выбрать, вести им бумажную или электронную трудовую книжку.

Данные о трудовой деятельности и стаже граждан в электронном виде будут храниться в Пенсионном фонде. Отказаться от электронной трудовой книжки в пользу бумажной можно, написав работодателю соответствующее заявление.

Налоги

С начала 2020 года НДФЛ больше не облагаются:

- доходы, полученные в связи с рождением ребенка;
- оплата дополнительных выходных родителей, опекунов и попечителей, - ухаживающих за детьми-инвалидами;
- матпомощь студентам и аспирантам, не превышающая 4 000 рублей.

С 1 января НДФЛ также можно не платить при продаже квартиры спустя три года после ее приобретения вместо пяти лет. Это правило касается только продажи единственного жилья.

Кроме того, с начала января для расчета налога на недвижимость используется кадастровая стоимость.

С 1 января специальный налоговый режим для самозанятых начал действовать в 19 новых регионах России, среди них Санкт-Петербург, Ростовская и Челябинская области, Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа.

Кредиты

С января 2020 года проценты по кредиту перестанут начисляться, когда платежи по займу достигнут его полуторакратного размера. Ограничение распространяется также на неустойки (штрафы, пени) и иные меры ответственности, сообщается на сайте Государственной Думы РФ.

С января потребители микрокредитов могут обращаться к финансовому уполномоченному в досудебном порядке. Он будет рассматривать обращения потребителей в отношении микрофинансовых организаций, если размер требований не превышает 500 тыс. рублей.

Фото ProKazan.ru

Жилье

1 января вступили в силу поправки о компенсациях для добросовестных покупателей недвижимости, у которых истребовали жилье, например, в случае продажи квартиры мошенниками без ведома собственника. По новым правилам компенсация должна быть выплачена, если через полгода после решения суда взыскание не произведено или произведено частично, заявлено на сайте Государственной Думы РФ. Размер компенсации определяет суд на основании реального ущерба или кадастровой стоимости жилья на момент вступления в силу судебного акта.

Медицина

С начала года за выявление онкологических заболеваний в ходе диспансеризации и профилактических медосмотров медработникам будут выплачивать стимулирующие выплаты.

С января также увеличился список редких заболеваний, лекарственное обеспечение которых финансируется из федерального бюджета. В перечень редких заболеваний вошли еще два – апластическая анемиея неуточненная и наследственный дефицит факторов II (фибриногена), VII (лабильного), X (Стюарта-Прауэра).

Фото ProKazan.ru

Автомобили

1 января изменились правила получения автомобильных номеров. Номерные знаки будут выдавать не только в ГИБДД, но и в автосалонах, прошедших необходимые процедуры, заявлено на сайте телекомпании "НТВ".

1 января вступили в силу требования к дополнительной маркировке автомобиля. Постановление правительства указывает, что ее нужно будет нанести для совершения регистрационных действий, если маркировка самого транспортного средства или его основного компонента (кузова, рамы или кабины) повреждена коррозией, в случае ремонта и по другим причинам, сообщается на сайте "РБК".

С начала года изменился один из пунктов правил дорожного движения. Поправки освободили водителей, купивших электронный полис ОСАГО от необходимости брать с собой его распечатку на бумаге. Теперь инспектору достаточно предъявить электронный полис на смартфоне или ином гаджете, сообщается на сайте Российской Газеты.

1 января также начал действовать закон, устанавливающий ставки акцизов на автомобили, бензин и дизтопливо на ближайшие три года. С начала 2020 года акциз на бензин пятого класса составляет 12,75 тыс. руб. за тонну, а на дизтопливо — 8,84 тыс. руб. за тонну, пишет "РБК".

С начала января 2020 года учиться управлять машиной можно с 16 лет, пишет Российская Газета.
Несмотря на это нововведение, права ученик получит только по достижении 18 лет.

Кроме того, теперь обучать вождению можно на автомагистралях. До сих пор выезд на скоростные дороги для учеников был закрыт.

 

Фото ProKazan.ru

Общественный транспорт

В некоторых городах России с начала года подорожал проезд в общественном транспорте. Например, проезд в автобусах Сызрани теперь стоит 23 рубля вместо 21. В Санкт-Петербурге разовая поездка в наземном транспорте теперь обойдется в 50 рублей. В Казани с начала года стоимость проезда в автобусе, троллейбусе и трамвае поднялась до 30 рублей. В Москве проезд в общественном транспорте подорожает с февраля.

Пошлины на покупки в Интернете

С начала 2020 года пошлинами начали облагать купленные в зарубежных онлайн-магазинах товары на сумму от 200 евро. При этом ставка пошлины снизилась с 30% до 15% от стоимости покупки.
Вес посылки не должен превышать 31 килограмм. 

Система быстрых платежей

С января денежные переводы по номеру телефона стали платными

С Нового года Банк России стал взимать плату с банков за переводы в Системе быстрых платежей (СБП) - от 5 копеек до 3 рублей в зависимости от суммы денежного перевода. В связи с этим большинство банков решили ввести комиссии для своих клиентов.

По данным РИА "Новости", в 2020 году брать комиссию за перевод в СБП планируют в "Альфа-Банке", "Промсвязьбанке", банке "Авангард" и в системе электронных платежей "Элплат".

Фиксированную комиссию вводят банки ВТБ и "Русский Стандарт". 

Банки "Открытие", "Совкомбанк", "Тинькофф банк", "Рокетбанк" и платёжная система "Золотая корона" сохранят бесплатную возможность перевода денежных средств в СБП.

Сбербанк к Системе быстрых платежей пока не присоединился, сообщается на сайте РИА "Новости".

Алкоголь

С начала января в России начала дорожать алкогольная продукция.

С 2020 года акциз составляет 31 рубль за литр вина, сообщается на сайте телекомпании "НТВ". Акциз на шампанское в 2020 году достигнет 40 рублей за литр. Подорожают и крепкие напитки, такие как водка и коньяк. Поллитровая бутылка водки с января 2020 года стоит минимум 230 рублей, а коньяк— 433 рубля.

Фото ProKazan.ru

Животные

С начала года в силу вступил запрет на выгул без намордника и поводка собак потенциально опасных пород (всего их 12) независимо от места выгула, за исключением случаев, если такие собаки находятся на огороженной территории, принадлежащей их владельцу, заявлено на сайте Государственнной Думы РФ.

Вступил в силу запрет контактных зоопарков и запрет на содержание дома диких животных. Экзотических животных, приобретенных до 1 января 2020 года, владельцам разрешено держать у себя до естественной смерти питомца.

Изменения коснулись и бездомных животных. С января 2020 года бездомных животных будут стерилизовать, вакцинировать и возвращать в прежнее место обитания. В приютах теперь запрещается умерщвлять животных без медицинских показаний, несовместимых с жизнью.

Разное

Беременным в СИЗО выделяют отдельные камеры

Беременных женщин и матерей с детьми до трёх лет с начала года размещают в отдельных камерах. 

Общение с приставами онлайн

Обжаловать действия судебных приставов теперь можно онлайн. Любая информация, в том числе процессуальные документы, получаемые в ходе исполнительного производства, стали доступны в электронной форме или по СМС.

Бесплатные туалеты

Посещение вокзальных туалетов с января 2020 стало бесплатным. Это касается вокзалов, откуда отправляются поезда дальнего следования. В Москве с начала января посещение уборных на всех вокзалах стало бесплатным.

Какие из новых законов вы считаете самыми важными?

 

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Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
12:51, 18.11.2019
Татарстанец на буханке объездил весь земной шар
10:23, 18.11.2019
В Астрахани игроки и болельщики устроили драку на футбольном поле
17:22, 14.11.2019
Уровень жизни растет: в 2020 году увеличится размер больничных и детских пособий
16:57, 02.11.2019
Электронный ПТС, обязательный тахограф: 1 ноября в силу вступили новые законы РФ
15:14, 02.11.2019
Минздрав против соли: она провоцирует высокое давление, инфаркт и инсульт
11:43, 02.11.2019
Шойгу раскритиковал работу командиров части, где служил Шамсутдинов
11:22, 02.11.2019
Лазейка в законе о самозанятых: как компании уклоняются от оплаты налогов
20:54, 30.10.2019
«Небогато, зато дружно». Сергей Шнуров посвятил стихи российским пенсиям
20:19, 30.10.2019
«Это шок». Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами своего лейбла
11:29, 30.10.2019
35% российских семей с детьми не знают о положенных им льготах
08:49, 30.10.2019
Мужчина убил собутыльников, а потом съел их
16:40, 29.10.2019
Россияне собирают деньги на адвоката солдату, расстрелявшему сослуживцев
14:01, 29.10.2019
Преступная группа из Елабуги задержана в Удмуртской республике
09:35, 29.10.2019
В Челябинской области девятимесячный младенец умер от голода
09:03, 29.10.2019
Питерский школьник жестоко убил свою мать
15:06, 28.10.2019
Ученые обнаружили страшные последствия для здоровья офисных работников
10:24, 28.10.2019
Сбежать не получилось: мужчина сбил ребенка, сидевшего в коляске
09:15, 28.10.2019
В России женщина выколола глаза пятимесячному сыну после ссоры с мужем
10:10, 27.10.2019
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
09:35, 27.10.2019
«Убирайте ваш половой член». В России парочку накажут за утехи на борту самолета
11:45, 26.10.2019
Ученые определили пять вредных сочетаний продуктов: среди них хлеб с вареньем
16:34, 25.10.2019
С 1 января планируют увеличить МРОТ
11:24, 25.10.2019
На кого лучше учиться: названы самые востребованные профессии будущего
08:58, 25.10.2019
В России изменится транспортный налог
13:14, 24.10.2019
Ученые научили крыс водить машину
13:06, 24.10.2019
Правда от диетологов: этим людям нельзя есть яйца
11:58, 24.10.2019
За 30 лет из России «утекло» 1 трлн долларов
08:21, 24.10.2019
Худшие фильмы: скоро в России появятся «доски позора»
12:05, 23.10.2019
Телефонные мошенники придумали новые схемы афер
10:15, 23.10.2019
В России гречка подорожает на 50%
16:19, 22.10.2019
В России пенсионер умер во время эротического массажа