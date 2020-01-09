В Татарстане в руках у мальчика взорвалась петарда

4 января в Заинске в больницу обратился 13-летний мальчик с ожогами рук. В руках у ребенка взорвалась петарда, сообщает портал «Новости Заинска».

Сообщается, что мальчик нашел петарду на улице, подобрал и поджёг. Ребёнок был с родителями, они сразу же обратились за помощью к медикам.

Ребенок получил термический ожог 2 степени и рваные раны правой кисти.

Добавим, что по данным пресс-службы МЧС России по республике, в Татарстане с 23 декабря по 8 января 13 человек пострадали при эксплуатации пиротехнических изделий. Из них пятеро несовершеннолетних, самой маленькой пострадавшей всего семь лет. Причиной называется нарушение правил пожарной безопасности.