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Фото: gazetavyborg.ru

В Татарстане в руках у мальчика взорвалась петарда

Cегодня, 10:21 903 5 Автор: prokazan.ru

4 января в Заинске в больницу обратился 13-летний мальчик с ожогами рук. В руках у ребенка взорвалась петарда, сообщает портал «Новости Заинска».

Сообщается, что мальчик нашел петарду на улице, подобрал и поджёг. Ребёнок был с родителями, они сразу же обратились за помощью к медикам.

Ребенок получил термический ожог 2 степени и рваные раны правой кисти.

Добавим, что по данным пресс-службы МЧС России по республике, в Татарстане с 23 декабря по 8 января 13 человек пострадали при эксплуатации пиротехнических изделий. Из них пятеро несовершеннолетних, самой маленькой пострадавшей всего семь лет. Причиной называется нарушение правил пожарной безопасности. 

 

 

комментарии

Ага
35
09 января 2020
10:39
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Русский обыватель
40
09 января 2020
10:45
Если мне дадут первому акк я поделюсь с тобой с условием что я сам в ротик возьму твой болт.
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У кого есть оплаченный аккаунт на порнхабе? Раздел с геями доступен только премиум пользователям. Готов отсосать если отдадите.
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Горожанин
3
09 января 2020
10:50
Осень прошла, до весны далеко- откуда столько больных на проказане?
Димас люблю пивас
26
09 января 2020
10:58
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Русский обыватель
1
09 января 2020
11:02
Тебя xyecoca забыли спросить.
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Осень прошла, до весны далеко- откуда столько больных на проказане?
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