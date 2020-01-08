Митрополит Феофан поздравил жителей Татарстана с Рождеством

7 января митрополит Казанский и Татарстанский Феофан поздравил жителей РТ с Рождеством Христовым и напомнил верующим о сути праздника:

"Хотел бы напомнить о сути праздника. Это величайшее явление — Бог сходит на землю, принимает человеческую плоть и при этом не перестает быть богом. Как врач, который подвергает себя экспериментам, чтобы излечить болезнь, то, что мы сейчас называем генетикой греха. Эту генетику греха Господь исцеляет через проповедь, распятие на кресте, воскресение и вознесение. Бог сошел на землю, чтобы человек взошел на небо — это главная мысль, которую христианство всегда проповедовало".

Рождественской ночью правящий архиерей возглавил всенощное бдение в Духосошественском храме Казани, а утром 7 января совершил Божественную литургию святителя Иоанна Златоуста в Петропавловском соборе города.