Война со снюсом по Татарстану уже в действии, более 35кг официально изъято с точек продаж

Накануне, на территории Татарстана совместно с прокуратурой и МВД была проведена проверка табачных точек. Всего было проверено 564 торговых пунктов. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

В ходе проверки выяснилось, что в 56 объектах шла продажа бестабачного снюса, который находился в обороте без документов, подтверждающих его происхождение и безопасность.По завершению мероприятия, из оборота изъято 2386 единицы некурительной никотинсодержащей продукции общим весом более 35 кг. В прокуратуру направлено 29 материалов, 2 дела передано в МВД.

В Татарстане работает «горячая линия», куда можно сообщить о торговом объекте, где продают снюсы. Телефон: (843) 272 80 33 (в рабочие дни), в выходные дни (843) 238 98 54.

Напомним, 24 декабря Госсовет РТ принял законопроект о запрете продажи несовершеннолетним бестабачной никотиносодержащей продукции и вейпов, он направлен на подписание Президенту Рустаму Минниханову.