«Когда не дружишь с географией»: на Aliexpress перепутали Татарстан с Чувашией

Пользователи социальных сетей нашли ошибку на футболках, продающихся на популярном сайте китайских товаров Aliexpress. Товары оформлены в цветах флага Татарстана, на них нанесен герб республики и надпись «Чувашская». Футболки представлены в нескольких вариантах, ни на одном название Татарстана не фигурирует.

В описании к товару написано: «РТ футболка Бесплатная изготовление под заказ имя номер Футболка kazan флаг Слово русский российские Альметьевск набережночелнинский одежда».

Стоимость товара – от 13 долларов (чуть больше 800 рублей).

«Всю жизнь живу в Татарстане и даже не подозревала, что Альметьевск и Набережные Челны - это Чувашия», - пишут казанцы в социальных сетях.

«А мне как раз. По маминой линии - Чуваш, по отцовской – Татарин».