Смертельная авария в Татарстане: один человек погиб, пятеро госпитализированы

Накануне, 4 января, на 329 километре автодороги Казань – Оренбург в Бугульминском районе республики произошло смертельное ДТП. По предварительным данным, в 17:10 водитель «Лады» вылетел на встречку и столкнулся с «Калиной». Пассажирка последнего автомобиля скончалась на месте аварии от полученных травм.

Как сообщили в пресс-службе МВД Татарстана, в результате аварии еще пять человек госпитализированы с различными травмами – оба водителя, два пассажира «Калины» и пассажир второй отечественной легковушки.