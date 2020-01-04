В МВД Татарстана назвали число пострадавших в двух авария с пассажирскими автобусами

Два человека получили травмы сегодня в двух ДТП. В обоих случаях в авариях фигурировали пассажирские автобусы и легковые машины.

В Сармановском районе рядом с селом Александровка произошло ДТП с участием микроавтобуса и автомобиля «Лифан». По предварительной информации, микроавтобус при выезде с прилегающей территории не пропустил легковой автомобиль. В результате происшествия телесные повреждения получил пассажир автомобиля «Лифан».

В Камском Устье столкнулись автобус, следовавший рейсом Камское Устье – Казань, и легковой автомобиль. Предварительно установлено, что легковой автомобиль выехал на полосу предназначенную для встречного движения и совершил столкновения с автобусом. Здесь, как сообщили корреспонденту ProKazan.ru в МВД РТ, также пострадал 1 человек.