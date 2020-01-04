В Татарстане произошли сразу две серьезные аварии с участием пассажирских автобусов

На дорогах Татарстана произошли сразу две серьезные аварии с пассажирскими автобусами. Информация об этом появилась в социальных сетях.

В одном случае автобус ПАЗ с табличкой "Заказной" и наклейкой "Дети" столкнулся с легковым автомобилем "Лифан" в Сармановском районе, по данным МВД РТ, есть пострадавший в легковушке.

Второе ДТП произошло на дороге Камское Устье - Казань, участниками аварии стали автомобиль "Шкода" и пассажирский автобус. Информация о происшествиях уточняется, сообщили в МВД.