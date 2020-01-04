Пост о поиске помощников в ФК "Рубин" разместил в своем "Инстаграм" новый главный тренер клуба Леонид Слуцкий.

"После отказа Березуцких продолжаю поиски помощников в @fcrk keep looking assistants coaches" - написал он.

Сообщение снабжено роликом, на котором Киану Ривз в роли Нео своим знаменитым жестом призывает: "иди сюда". Подписчики Слуцкого юмор оценили:

"Да я новых приколов на этой странице уже жду больше, чем у Харламова и всего комеди)))" - пишут пользователи в комментариях.

Напомним, что Леонид Слуцкий стал главным тренером "Рубина" в середине декабря 2019 года.