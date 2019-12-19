Главным тренером ФК "Рубин" назначен Леонид Слуцкий. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе казанского футбольного клуба.

48-летний российский специалист подписал контракт с ФК "Рубин" на пять лет. В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым, сообщает источник.

Отметим, что о возможном назначении Слуцкого стало известно еще до официального объявления клуба. В аккаунте "Рубина" в Twitter опубликовали изображение кресла-качалки. Футбольные эксперты сразу связали снимок с привычкой Слуцкого раскачиваться во время игр.