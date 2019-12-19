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Фото ФК "Рубин"

ФК «Рубин» официально сообщил о назначении нового главного тренера

Bчера, 20:18 2320 11 Автор: prokazan.ru

Главным тренером ФК "Рубин" назначен Леонид Слуцкий. Об этом сегодня рассказали в пресс-службе казанского футбольного клуба.

48-летний российский специалист подписал контракт с ФК "Рубин" на пять лет. В штаб также вошли тренер Олег Кузьмин, тренер вратарей Сергей Козко и тренер по физической подготовке Хавьер Нойя Сальсес, ранее работавшие в клубе с Курбаном Бердыевым и Романом Шароновым, сообщает источник.

Отметим, что о возможном назначении Слуцкого стало известно еще до официального объявления клуба. В аккаунте "Рубина" в Twitter опубликовали изображение кресла-качалки. Футбольные эксперты сразу связали снимок с привычкой Слуцкого раскачиваться во время игр.

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комментарии

Горожанин
0
19 декабря 2019
21:07
ДНИИИЩЕ
Горожанин
0
19 декабря 2019
21:42
Ну и что почём ?
Барс17
1
19 декабря 2019
21:42
Давно порабыло - уже после поражения от Сочи в Казани.На всех и по одному мячу не забили.За что такие деньги получают вообще не понятно.Руководство благотворительностью занимается.
Горожанин
1
19 декабря 2019
22:37
С ним дело не пойдёт Попомните моё слово...
Горожанин
0
19 декабря 2019
23:44
Сайманов бандит и убийца. Есть приговор суда. Почитайте. Куда катимся
Горожанин
0
19 декабря 2019
23:55
то то голандцы последнюю серию с ним просрали всю
БАБАЙКА
0
20 декабря 2019
04:11
Ага
2
20 декабря 2019
07:19
Он классный, я бы ему дал.
Русский обыватель
51
20 декабря 2019
08:37
Пользователи сочли этот комментарий бесполезным и мы его скрыли. Показать
Димас люблю пивас
0
20 декабря 2019
08:57
Его фаллос уже занят мной!
В ответ на комментарий пользователя
Он классный, я бы ему дал.
Развернуть
Горожанин
0
20 декабря 2019
10:59
А Леня С . каким спортом занимался ?

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