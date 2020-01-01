Новый тренер Казанского ФК"Рубин" Леонид Слуцкий, порадовал своих поклонников новым видео. Видео он опубликовал на своей страничке Instagram.



Со слов главного тренера команды, главное это позитив и умение улыбаться, так как футбол - это такая же жизнь, где есть место чувствам. Большинство подписчиков оставили, добрые комментарии под этим видео.

Стоит напомнить что, нынешний главный тренер ФК "Рубин", зарегестрировался в Instagram не так давно в 2019 году, и только начинает осваивать социальную сеть.



