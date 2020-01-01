Привет, 2020: как казанцы встретили Новый год. Фоторепортаж

Он наступил, друзья! 2020 год уже здесь. Что нас ждет в новом году, пока неясно, но встретить его казанцы просто обязаны были достойно. В столице РТ для встречи праздника организовали две площадки: футуристичная елка у Чаши со светомузыкой, горками и снежной деревней, и почти домашняя елка в парке "Черное озеро".

На "Черном озере" главной фотолокацией стала сама елка, а центром активности - каток. Здесь расположили экран, на нем сначала показывали фильм "Карнавальная ночь", затем - выступления Минниханова и Путина.

Относительно скромная, но такая уютная

А где все? На катке!

Для всех желающих работал прокат, на лед выходила ведущая и общалась с гостями. Среди них оказались жители Санкт-Петербурга, которые специально приехали на Новый год в Казань. Ранее, к примеру, они отмечали праздник в Таллине. Тем, кто не катался, занятия тоже нашлись - благо, накануне окончания года снег в Казани все-таки выпал.

Теплая погода позволяла сидеть на снегу и лепить снеговиков, не боясь простудиться

Технокрыса: вместо глаз и носа - коннекторы от кабельного ТВ

Фото с бенгальскими огнями - обязательно

За порядком на новогодних площадках, кстати, наблюдали около 300 правоохранителей.

Речи двух президентов - Татарстана и России вызвали небольшой ажиотаж: гости пытались подобраться ближе к экрану и выходили на лед, уже без коньков.

В целом, надо отметить, казанцы искренне радовались празднику и не стеснялись преображаться.

Владимир Путин поздравил россиян с Новым годом уже в 20 раз (на самом деле, 4 года его "подменял" Дмитрий Медведев). Редакция портала ProKazan.ru поздравляет горожан с Новым годом примерно вдвое меньше лет и желает в 2020 году больше счастливых моментов, меньше тревог и разочарований и только хороших новостей!