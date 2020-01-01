Чем заняться в новогодние каникулы в парках Казани: полное расписание
Cегодня, 10:03
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Автор: prokazan.ru
Новый год наступил, и впереди - несколько дней свободы у детей и взрослых. Чем заняться в новогодние каникулы, чтобы не было мучительно больно о впустую потраченном времени - в гиде "Зима в парках" от мэрии города.
1 января
12:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Континент»
16:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в сквере по ул.Мира
17:00 Ретро-новогодний карнавал в парке «Крылья Советов»
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
2 января
12:00 Зимние забавы в Горкинско-Ометьевском лесу
11:00 Бесплатный лыжный забег в Парке Победы
12:00 Дедушка Мороз и Снегурочка в парке «Континент»
12:00 Театральное представление «Холодное сердце» в парке «Черное озеро»
16:00 Театральное представление «Холодное сердце» на бульваре «Белые Цветы»
17:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»
17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»
17:00 Праздничная программа в парке «Крылья Советов»
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
3 января
11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
12:00 Метлобол в парке им.Горького
12:00 Зимние забавы в парке им.Урицкого
12:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в сквере им.К.Тинчурина
12:00 Мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу
16:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в Лядском саду
16:00 Дедушка Мороз и Снегурочка в парке им.Горького
17:00 Татарский молодежный новогодний концерт на бульваре «Белые Цветы»
17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»
17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»
17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
19:00 Вечеринка от «пальмклуб» на катке парка «Черное озеро»
4 января
12:00 Сани Казани в парке им.Горького
12:00 Мастерская Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы»
12:00 Дед Мороз и Снегурочка в сквере им. Тинчурина
17:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»
17:00 Праздничная программа в парке «Крылья Советов»
17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира
17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
5 января
11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»
17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира
17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
18:00 Концерт группы «Меджикул» и Тоси Чайкиной в Горкинско-Ометьевском лесу
6 января
12:00 Семейный фестиваль снеговиков в парке им.Урицкого
12:00 Мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу
16:00 Праздничное выступление камерного хора в парке им.Горького
17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»
17:00 Праздничная программа в парке «Крылья Советов»
17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира
17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
7 января
12:00 Мастерская Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы»
12:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке им.Урицкого
16:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Сосновая Роща»
17:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира
17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»
8 января
11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
12:00 Театральное представление «Холодное сердце» в парке им.Горького
16:00 Театральное представление «Холодное сердце» бульвар по ул.Фучика
16:00 Квартирник «Тамара Nova и Альберт Махмутов в ЛЕСу» в Горкинско-Ометьевском лесу
10 января
18:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»
11 января
11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»
12:00 Чемпионат по футболу в валенках в парке им.Горького
12:00 Метлобол в парке им.Урицкого
12 января
10:00 Бесплатный лыжный забег в Горкинско-Ометьевском лесу
12:00 Чемпионат по футболу в валенках в парке им.Урицкого
15:00 Турнир по керлингу в парке «Черное озеро»
14 января
18:00 Старый новый год у Центр семьи «Казан»
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