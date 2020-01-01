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Чем заняться в новогодние каникулы в парках Казани: полное расписание 125 Автор: prokazan.ru

Новый год наступил, и впереди - несколько дней свободы у детей и взрослых. Чем заняться в новогодние каникулы, чтобы не было мучительно больно о впустую потраченном времени - в гиде "Зима в парках" от мэрии города.

1 января 12:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Континент»

16:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в сквере по ул.Мира

17:00 Ретро-новогодний карнавал в парке «Крылья Советов»

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

2 января 12:00 Зимние забавы в Горкинско-Ометьевском лесу

11:00 Бесплатный лыжный забег в Парке Победы

12:00 Дедушка Мороз и Снегурочка в парке «Континент»

12:00 Театральное представление «Холодное сердце» в парке «Черное озеро»

16:00 Театральное представление «Холодное сердце» на бульваре «Белые Цветы»

17:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»

17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»

17:00 Праздничная программа в парке «Крылья Советов»

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

3 января 11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

12:00 Метлобол в парке им.Горького

12:00 Зимние забавы в парке им.Урицкого

12:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в сквере им.К.Тинчурина

12:00 Мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу

16:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в Лядском саду

16:00 Дедушка Мороз и Снегурочка в парке им.Горького

17:00 Татарский молодежный новогодний концерт на бульваре «Белые Цветы»

17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»

17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»

17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

19:00 Вечеринка от «пальмклуб» на катке парка «Черное озеро»

4 января 12:00 Сани Казани в парке им.Горького

12:00 Мастерская Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы»

12:00 Дед Мороз и Снегурочка в сквере им. Тинчурина

17:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»

17:00 Праздничная программа в парке «Крылья Советов»

17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира

17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

5 января 11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»

17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира

17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

18:00 Концерт группы «Меджикул» и Тоси Чайкиной в Горкинско-Ометьевском лесу

6 января 12:00 Семейный фестиваль снеговиков в парке им.Урицкого

12:00 Мастерская Деда Мороза в Горкинско-Ометьевском лесу

16:00 Праздничное выступление камерного хора в парке им.Горького

17:00 Праздничная программа в парке «Сосновая Роща»

17:00 Праздничная программа в парке «Крылья Советов»

17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира

17:00 Праздничная программа в парке «Калейдоскоп»

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

7 января 12:00 Мастерская Деда Мороза на бульваре «Белые Цветы»

12:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке им.Урицкого

16:00 Театральное представление «Сладкое королевство» в парке «Сосновая Роща»

17:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

17:00 Праздничная программа в парке по ул.Мира

17:00 Праздничная программа у Центра Семьи «Казан»

8 января 11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

12:00 Театральное представление «Холодное сердце» в парке им.Горького

16:00 Театральное представление «Холодное сердце» бульвар по ул.Фучика

16:00 Квартирник «Тамара Nova и Альберт Махмутов в ЛЕСу» в Горкинско-Ометьевском лесу

10 января 18:00 Открытая тренировка по керлингу в парке «Черное озеро»

11 января 11:00 Открытый мастер-класс по фигурному катанию в парке «Черное озеро»

12:00 Чемпионат по футболу в валенках в парке им.Горького

12:00 Метлобол в парке им.Урицкого

12 января 10:00 Бесплатный лыжный забег в Горкинско-Ометьевском лесу

12:00 Чемпионат по футболу в валенках в парке им.Урицкого

15:00 Турнир по керлингу в парке «Черное озеро»

14 января 18:00 Старый новый год у Центр семьи «Казан»