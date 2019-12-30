В Татарстане резко ухудшится погода

Синоптики прогнозируют в Татарстане резкое ухудшение погоды. В республике 30 и 31 декабря ожидается снег и метель. Скорость ветра усилится до 20 м/с, на дорогах гололедица.

Госавтоинспекция МВД по РТ рекомендует водителям быть крайне внимательными на дороге и напоминает пешеходам о соблюдении ПДД.

«Особое внимание необходимо уделить использованию предметов и одежды со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих предметов водителями транспортных средств. Необходимо помнить, что световозвращающие элементы могут спасти жизнь пешеходов», - говорится в сообщении ГИБДД РТ.